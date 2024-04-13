Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

17 Ruko di Pasar Baru Ujung Batu Rohul Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp4 Miliar

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |09:15 WIB
17 Ruko di Pasar Baru Ujung Batu Rohul Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp4 Miliar
Kebakaran ruko di Pasar Baru Ujung Batu, Rokan Hulu, Riau (Foto: Okezone.com/Banda Tanjung)
PEKANBARU - Kebakaran melanda Pasar Baru Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, Jumat 12 April 2024 malam. Sekitar 7 rumah toko (ruko) di pasar tradisional itu hangus terbakar.

Babinsa Koramil 08 Tandun Kodim 0313 Kampar, Serda Musriadi mengatakan bahwa kebakaran berlangsung sekitar 3 jam dan api baru bisa dikendalikan sekitar pukul 21.20 WIB.

"Waktu itu seorang warga yang melintas di daerah pasar melihat kumpalan asap yang berada di bagian tengah pasar," katanya, Sabtu (13/4/2024).

