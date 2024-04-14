Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Miris! Remaja di Lampung Diperkosa Kakek dan Ayah Kandung Sejak Januari 2023

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |02:06 WIB
Miris! Remaja di Lampung Diperkosa Kakek dan Ayah Kandung Sejak Januari 2023
Kakek dan ayah kandung pemerkosa anak di Lampung ditangkap polisi (Foto : Istimewa)
A
A
A

LAMPUNG - Seorang remaja perempuan berinisial AS (15) menjadi korban pemerkosaan ayah dan kakek kandungnya sendiri. Kapolsek Natar Kompol Hendra Saputra mengatakan, pelaku pemerkosaan yakni SH (45) dan AM (69) warga Natar, Lampung Selatan.

Dikatakan Hendra, peristiwa persetubuhan itu terjadi selama setahun, yakni pada Januari 2023 hingga Februari 2024.

"Tersangka merupakan bapak dan kakek kandung korban. Sementara, ibu korban sedang bekerja sebagai TKW hingga saat ini," ujar Hendra saat dikonfirmasi, Sabtu (13/4/2024).

Hendra menjelaskan, perbuatan bejat itu terjadi di rumah pelaku yang berada di Natar, Lampung Selatan. Saat itu, pelaku memaksa korban dengan mengancam akan mengusir dan membunuh korban.

"Pelaku menyetubuhi dengan cara memaksa korban untuk berhubungan badan dan mengancam akan mengusir atau membunuh korban jika tidak menuruti keinginan pelaku," kata Hendra.

Akibat perbuatan bejat yang dilakukan berulang kali oleh pelaku, korban mengalami penyakit kelamin sehingga korban mengadukan hal tersebut kepada sang kakak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172492/pemerkosaan-RhgZ_large.jpg
Bejat! Ustadz di Bekasi Nekat Perkosa Anak Angkat dan Keponakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162269/pemerkosaan-gOVj_large.jpg
Heboh! ‘Bos Mafia’ di Banten Perkosa Anak Tiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/340/3158492/pemerkosaan-HC4a_large.jpg
Bejat, 2 Pemuda Perkosa Gadis ABG di Depan Adiknya Ternyata Sudah Direncanakan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/340/3157833/pemerkosaan-n1hU_large.jpg
Biadab, Pria Ini Perkosa Bocah Perempuan saat Korban Sudah Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156499/pemerkosaan-u1YB_large.jpg
Duh! Penyandang Disabilitas Perkosa 2 Keponakannya, Videonya Disebar ke Internet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152120/biadab_buruh_di_serang_cabuli_anak_kandung_sejak_sd_hingga_sma-F2KR_large.jpg
Biadab! Buruh di Serang Cabuli Anak Kandung Sejak SD hingga SMA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement