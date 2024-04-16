Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Apes! Kangen Rumah, Buronan Ditangkap Polisi saat Mudik ke Kampungnya

Taufik Syahrawi , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |21:00 WIB
Apes! Kangen Rumah, Buronan Ditangkap Polisi saat Mudik ke Kampungnya
Buronan ditangkap saat mudik ke kampung halaman (Foto: Taufik Syahrawi)
A
A
A

BANGKALAN - Sejumlah anggota unit Reskrim Polsek Arosbaya menangkap tersangka MR, warga Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan tepat saat hari kedua Idul Fitri 1445 H. Ia ditangkap setelah sempat buron tiga bulan terkait aksi pencurian.

Penangkapan terhadap tersangka berawal saat seorang nelayan setempat melaporkan ke Mapolsek terkait perahu miliknya yang hilang di muara Sungai Pocogen-Arosbaya. Perahu senilai Rp25 juta tersebut diduga hilang dicuri seseorang.

Dari hasil penyelidikan, polisi mendapatkan keterangan yang mengarah pada tersangka MR. Namun, hal ini rupanya diketahui tersangka, lalu ia kemudian kabur ke Kalimantan untuk menghindari penangkapan polisi.

Rasa rindu kampung halaman tak mampu ia bendung. Maka menjelang lebaran kemarin, tersangka pun mudik ke rumahnya. Hal ini tentu saja diketahui oleh polisi yang memang memburunya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement