Mobil Rombongan Pengantar Pengantin Masuk Jurang, 1 Orang Tewas

Mobil rombongan pengantin masuk jurang di Trenggalek, Jawa Timur (Foto: Anang Agus Faisal)

TRENGGALEK - Sebuah minibus yang mengangkut rombongan pengantar pengantin terguling ke kurang sedalam 50 meter di Trenggalek, Jawa Timur. Satu korban meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

Kecelakaan tunggal ini terjadi di jalur ekstrem penghubung Munjungan-Panggul, Trenggalek. Peristiwa tersebut bermula saat rombongan hendak pulang ke Kabupaten Brebes, Jawa Tengah usai menghadiri acara pengantin di Kecamatan Munjungan pada Senin 15 April 2024 sore.

Kondisi jalur yang ekstrem mengakibatkan minibus mengalami rem blong, sehingga pengemudi tidak dapat mengendalikan laju kendaraan.

Minibus sempat menabrak tebing dan akhirnya terguling dan masuk ke dalam jurang sedalam 50 meter. Akibat kecelakaan ini satu orang penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara itu empat lainnya mengalami luka-luka.

Sulitnya medan membuat proses evakuasi berlangsung hingga Selasa dini hari. Kondisi minibus mengalami kerusakan parah. Kini, kendaraan diamankan di kantor polisi, sedangkan korban luka menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Trenggalek.

KBO Satlantas Polres Trenggalek Iptu Siswanto mengatakan, dari penyelidikan sementara insiden kecelakaan diduga akibat pengemudi tidak menguasai medan. Sehingga kesulitan mengatur ritme pengereman kendaraan saat melintasi jalur ekstrem.

(Arief Setyadi )