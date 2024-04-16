Banjir Bandang di Muratara, 17 Rumah Hanyut dan 3 Jambatan Gantung Putus

MURATARA - Curah hujan cukup tinggi di Kabupaten Musi Rawas Utara (Murata), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (16/04/2024) dini hari, mengakibatkan banjir bandang terjadi di Kecamatan Karang Jaya, sehingga menyebabkan 17 rumah hanyut dan 3 jembatan gantung putus.

Penyebab terjadinya banjir bandang akibat meluapnya beberapa anak sungai karena hujan deras yang mengguyur kabupaten tersebut. Dan sedikitnya ada enam desa yang terendam. Walau tidak ada korban jiwa, namun banjir bandang tersebut menyebabkan aktivitas sehari-hari warga di desa-desa tersebut terganggu.

Diketahui enam desa yang terendam banjir yakni Desa Tanjung Agung, Karang Jaya, Bukit Ulu, Sukaraja, Muara Batang Empu, dan Rantau Telang, serta satu desa yang belum diketahui kabarnya.

“Untuk informasinya kami masih menunggu dari pemerintah desa Lubuk Kumpung. Di sana sulit sinyal, “ kata Camat Karang Jaya, Hendri Kesuma Jaya.