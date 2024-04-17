Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Kasus Pembunuhan Sadis di Sampang, Polisi Temukan Sarung Celurit di TKP

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |01:08 WIB
Kasus Pembunuhan Sadis di Sampang, Polisi Temukan Sarung Celurit di TKP
Evakuasi korban pembunuhan. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

SAMPANG - Kasus dugaan pembunuhan terhadap IA (26) warga Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang, Sampang Madura, terus diselidiki polisi untuk mengungkap identitas pelaku.

Pasca-peristiwa berdarah itu, petugas kepolisian Polres Sampang melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Korban diduga dibacok oleh orang yang tidak kenal (OTK) saat naik sepeda motor bersama anaknya.

Saat ini petugas kepolisian mengumpulkan sejumlah keterangan saksi dan mengamankan alat bukti yang berada di TKP. Kasi Humas Polres Sampang Ipda Dedy Daily Rasidie mengatakan pihaknya sudah mengamankan barang bukti.

"Barang bukti yang kita amankan berupa pakaian korban, Handpone dan sarung clurit yang ditemukan di TKP," katanya, Selasa (16/4/2024) Berdasarkan hasil proses penyelidikan sementara, satu orang diduga sebagai pelaku.

Diberitakan sebelumnya, seorang pria ditemukan bersimbah darah di pinggir jalan Raya Desa Jelgung, Kecamatan Robatal Sampang. Minggu (14/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
