HOME NEWS NUSANTARA

Puluhan Rumah di Lebak Diterjang Banjir saat Warga Terlelap Tidur

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |06:24 WIB
Puluhan Rumah di Lebak Diterjang Banjir saat Warga Terlelap Tidur
Banjir di Lebak (foto: dok ist)
A
A
A

LEBAK - Puluhan rumah di Kampung Buruk, Desa Cisangu, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten terendam banjir, Jumat (19/4/2024) dini hari. Saat peristiwa warga tengah terlelap tidur.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 02.20 WIB. Aliran Irigasi Cisangu meluap setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak sore hari sampai malam.

Fathur warga sekitar menceritakan air secara tiba-tiba menerjang pemukiman warga dengan arus yang cukup deras. Saat ini kebanyakan korban tengah tertidur lelap.

"Airnya tiba-tiba masuk kang, deres. Kondisinya memang warga lagi pada tidur," kata Fathur saat dihubungi.

Menurut dia, ketinggian air cukup tinggi karena menembus lutut orang dewasa. Sebagian warga juga terpaksa sementara waktu mengungsi.

