Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Penemuan Mayat Pria di Teras Rumah Gegerkan Warga Pringsewu

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |21:06 WIB
Penemuan Mayat Pria di Teras Rumah Gegerkan Warga Pringsewu
TKP penemuan mayat di Pringsewu. (Foto: Polsek Pringsewu Kota)
A
A
A

PRINGSEWU - Warga Kelurahan Pringsewu Selatan, Pringsewu digegerkan penemuan mayat pria di teras rumah warga, Jumat (19/4/2024). Pria itu diketahui bernama Heriyanto (59) warga Kelurahan Enggal, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandarlampung.

Kapolsek Pringsewu Kota Kompol Rohmadi mengatakan, korban pertama kali ditemukan oleh saksi Hadi sekitar pukul 07.00 WIB. Saat itu korban ditemukan tergeletak di teras rumah Amin Susanto.

Penemuan mayat itu pun mengejutkan warga sekitar lantaran korban diduga mengalami gangguan jiwa (ODGJ) dan telah beberapa hari terlihat di sekitar lokasi kejadian.

 BACA JUGA:

"Setelah menerima informasi itu, petugas langsung mendatangi lokasi kejadian untuk dilakukan pemeriksaan," ujar Rohmadi, Jumat.

Rohmadi menuturkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya luka atau tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun, di selipan pinggang korban ditemukan sejumlah potongan besi.

Selain itu, petugas juga menemukan dompet cokelat yang diduga milik korban, berisi identitas diri bernama Heriyanto dan uang tunai Rp148 ribu.

 BACA JUGA:

Rohmadi melanjutkan, di dekat tubuh korban juga ditemukan tas ransel hitam berisi sejumlah barang seperti jam tangan, kalung, cincin, dan puluhan batu serta potongan besi bekas.

"Jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Pringsewu untuk visum. Saat ini kami juga masih mencari keluarga korban," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pringsewu penemuan mayat Mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement