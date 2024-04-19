Penemuan Mayat Pria di Teras Rumah Gegerkan Warga Pringsewu

PRINGSEWU - Warga Kelurahan Pringsewu Selatan, Pringsewu digegerkan penemuan mayat pria di teras rumah warga, Jumat (19/4/2024). Pria itu diketahui bernama Heriyanto (59) warga Kelurahan Enggal, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandarlampung.

Kapolsek Pringsewu Kota Kompol Rohmadi mengatakan, korban pertama kali ditemukan oleh saksi Hadi sekitar pukul 07.00 WIB. Saat itu korban ditemukan tergeletak di teras rumah Amin Susanto.

Penemuan mayat itu pun mengejutkan warga sekitar lantaran korban diduga mengalami gangguan jiwa (ODGJ) dan telah beberapa hari terlihat di sekitar lokasi kejadian.

"Setelah menerima informasi itu, petugas langsung mendatangi lokasi kejadian untuk dilakukan pemeriksaan," ujar Rohmadi, Jumat.

Rohmadi menuturkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya luka atau tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun, di selipan pinggang korban ditemukan sejumlah potongan besi.

Selain itu, petugas juga menemukan dompet cokelat yang diduga milik korban, berisi identitas diri bernama Heriyanto dan uang tunai Rp148 ribu.

Rohmadi melanjutkan, di dekat tubuh korban juga ditemukan tas ransel hitam berisi sejumlah barang seperti jam tangan, kalung, cincin, dan puluhan batu serta potongan besi bekas.

"Jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Pringsewu untuk visum. Saat ini kami juga masih mencari keluarga korban," tuturnya.