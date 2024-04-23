Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Detik-Detik Pesawat Air France Jatuh Tewaskan 228 Orang, Pilot Umumkan Peringatan Menakutkan

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |11:03 WIB
Detik-Detik Pesawat Air France Jatuh Tewaskan 228 Orang, Pilot Umumkan Peringatan Menakutkan
Pilot umumkan peringatan menakutkan detik-detik sebelum pesawat Air France jatuh ke Samudra Atlantik (Foto: Brazilian Navy/ AFP)
A
A
A

BRASIL Kecelakaan pesawat Air France yang jatuh ke Samudera Atlantik dan menewaskan 228 orang pada 1 Juni 2009 silam seolah masih terus ada di ingatan.

Pesawat ini diketahui jatuh setelah seorang pilot mengumumkan peringatan menakutkan beberapa saat sebelum kecelakaan mematikan itu terjadi.

Airbus A330 telah meninggalkan Rio de Janeiro dan sedang menuju Paris ketika menghilang di atas Atlantik saat terjadi badai hanya empat jam setelah lepas landas Dua tahun setelah pesawat tersebut hilang, para pejabat dapat menemukan dan menemukan sisa-sisa pesawat tersebut setelah pencarian sejauh 10.000 km persegi.

Salah satu hal terpenting yang berhasil ditemukan adalah kotak hitam dan rekaman kokpit yang mengungkapkan sembilan kata terakhir pilot sebelum pesawat jatuh ke tanah. Pierre-Cedric Bonin, 32, petugas pertama dan kopilot, tercatat mengatakan: "[Saya] tidak lagi memiliki kendali atas pesawat."

Lalu diikuti dengan kalimat: "Saya sama sekali tidak memiliki kendali atas pesawat!"

Kecelakaan itu dikaitkan dengan kombinasi kegagalan teknis dan ketidakmampuan pilot untuk merespons dengan benar ketika pesawat terhenti, menyebabkan pesawat terjatuh dengan kecepatan 11.000 kaki per menit. Menurut Biro Penyelidikan dan Analisis Keselamatan Penerbangan Sipil (BEA) Prancis, kristal es menyebabkan autopilot tiba-tiba terputus di tengah penerbangan.

Pilot dibuat bingung oleh kesalahan pembacaan kecepatan udara dan melakukan kesalahan fatal dengan memiringkan hidung pesawat ke atas, bukan ke bawah, saat pesawat berhenti.

Dikutip Daily Star, petugas pertama yang memberikan bantuan pada penerbangan tersebut, kopilot David Robert, 37, mengatakan kepadanya unutk mengendalikan pesawat ke kiri sebelum mengambil kendali sendiri. Namun, ketika Bonin terus menarik tongkatnya ke belakang, hal itu tidak berhasil, sehingga menghasilkan peringatan keras ‘input ganda’.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/18/3177889/pesawat_cargo-kPBi_large.jpg
Mencekam! Pesawat Kargo Tergelincir dan Terjun ke Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176036/viral-W8BD_large.jpg
Breaking News! Pesawat Smart Air Kecelakaan di Bandara Tiom Lanny Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/18/3109205/kecelakaan-BjV5_large.jpg
Tabrakan Maut Pesawat Penumpang dan Black Hawk di AS, Tak Ada yang Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/337/3099676/kecelakan_pesawat-OIRw_large.jpg
Pesawat Jeju Air Jatuh, Menlu: Kami Berduka, Pikiran dan Doa Menyertai Para Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/18/3099581/kecelakaan-6t1B_large.jpg
Sebelum Kecelakaan, Pesawat Jeju Air Dikabarkan Sempat Tabrak Burung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/18/3099576/kecelakaan-YcMg_large.jpg
Pesawat Jeju Air Kecelakaan, Korban Tewas Bertambah Jadi 47 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement