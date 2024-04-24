Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gegara Salah Paham, Remaja di Lampung Tengah Tewas Ditusuk

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |20:17 WIB
Gegara Salah Paham, Remaja di Lampung Tengah Tewas Ditusuk
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

LAMPUNG TENGAH - Seorang remaja berusia 18 tahun di Lampung Tengah tewas akibat ditusuk senjata tajam, di seputaran SPBU yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, Kampung Terbanggi Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Selasa (23/4/2024) malam.

Kapolres Lampung Tengah, AKBP Andik Purnomo Sigit membenarkan adanya kejadian tersebut.

"Benar tadi malam peristiwanya, korban atas nama Benggi Rajasa berusia 18 tahun," ujar Andik Purnomo Sigit, Rabu (24/4/2024).

Andik mengatakan, penusukan terjadi karena kesalahpahaman antarpemuda sehingga berujung penganiayaan. Pelaku atas nama Akbar Subing telah diamankan sesaat usai keributan.

"Karena salah paham antarpemuda. Pelaku ini diganggu oleh korban kelompok korban dan terjadi keributan. Pelakunya sudah diamankan, sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Lampung Tengah," ungkap Andik.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yakni sebilah pisau yang digunakan pelaku dan satu unit sepeda motor pelaku. Dikatakan Andik, pelaku dijerat Pasal 80 ayat 3 junto 76 c, UU No 35 Tahun 2024 tentang perlindungan anak.

(Awaludin)

      
