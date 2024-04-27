Mayat Wanita Mengapung di Laut Diduga Korban Hanyut Terjangan Air Bah

BUTON SELATAN - Sesosok mayat wanita ditemukan mengapung di laut di Perairan Pulau Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Diduga jenazah tersebut adalah korban terjangan air bah saat berada di kali bungi di Desa Wolowa, Kabupaten Buton lima hari yang lalu.

Sempat viral video sesosok mayat mengapung di tengah laut di Perairan Pulau Siompu. Video ini direkam salah satu penumpang kapal yang melintas di perairan tersebut sehari sebelumnya.

Mayat yang belum diketahui identitasnya tersebut akhirnya ditemukan nelayan dan langsung dievakuasi ke daratan. Dari informasi tersebut, keluarga korban kemudian melapor ke polisi perihal laporan orang hilang yang diteruskan ke Basarnas.

Keluarga korban menduga jasad yang mengapung tersebut merupakan salah satu anggota keluarga mereka yang hilang lima hari yang lalu saat terjadi air bah.