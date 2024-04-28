Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jumlah Rumah Rusak Akibat Gempa Garut M6,2 Capai 154 Unit

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |22:04 WIB
Jumlah Rumah Rusak Akibat Gempa Garut M6,2 Capai 154 Unit
Dampak gempa Garut. (Foto: Fani Ferdiansyah)
A
A
A

GARUT - Jumlah rumah rusak di Jawa Barat akibat gempa M6,2 Garut (dimutakhirkan dari M6,5) tembus 154 unit. Plh Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat Anne Hermadiane, mengatakan kerusakan yang dialami ratusan rumah ini bervariasi mulai dari rusak ringan hingga berat. 

"Ada yang rusak berat, sedang dan ringan. Namun ini juga perlu direassesmen lagi," kata Anne, di Pendopo Garut, Minggu (28/4/2024). 

Anne mengungkapkan, rumah yang mengalami kerusakan berat justru berada di luar Garut. Dia menyebut ada 5 rumah yang mengalami rusak berat. 

 BACA JUGA:

Kelima rumah ini empat diantaranya berada di Kabupaten Bandung Barat, dan satu sisanya di Kabupaten Pangandaran. Sementara rumah dengan tingkat kerusakan sedang, lanjutnya, tercatat sebanyak 47 unit. 

"Yang rusak sedang mayoritas, terdapat di Kabupaten Garut. Terakhir, ada 102 rumah rusak ringan. Untuk rusak ringan, di Garut ada 33 rumah, sementara di Ciamis paling banyak yaitu sampai 40 rumah," bebernya. 

 BACA JUGA:

Selain membuat rumah warga rusak, gempa tersebut juga merusak beberapa fasilitas umum yang terdiri dari 5 fasilitas kesehatan, 4 sarana pendidikan, 5 tempat ibadah dan perbankan.

"Untuk korban luka, ada 8 orang. Sebanyak 6 orang di Garut, 2 di Ciamis. Namun saat ini sudah pulang ke rumah masing-masing," ujarnya. 

Halaman:
1 2
      
