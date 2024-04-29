Sungai Batanghari Kembali Meluap, Tiga Desa di Muarojambi Terendam Banjir

MUAROJAMBI - Sejak beberapa hari ini, Sungai Batanghari kembali meluap. Tidak hanya memutus akses jalan, tapi tiga desa di wilayah Kabupaten Muarojambi, Jambi terendam banjir.

Akibatnya, warga harus beraktivitas dengan menggunakan perahu. Bahkan bagi warga yang menggunakan kendaraan harus menambah biaya sewa angkut kendaraan.

Salah satu wilayah yang terendam banjir di Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muarojambi, Jambi akses jalan yang berada di desa terputus diterjang banjir.

Luapan air Sungai Batanghari yang diperkirakan sebatas 1 meter terlihat begitu derasnya memutus akses jalan desa. Akibatnya tiga desa harus terisolir.

"Desa Dusun Mudo, Rukam dan Sekumbung terendam banjir karena meluapnya Sungai Batanghari," ujar Lina, warga setempat, Senin (28/4/2024).

Diakuinya, warga terpaksa menggunakan sarana transportasi perahu untuk beraktivitas sehari-harinya.