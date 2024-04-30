Truk Tabrak Pikap di Palabuhanratu, 1 Orang Tewas dan 5 Luka-luka

SUKABUMI - Satu orang tewas dan lima lainnya luka-luka, akibat truk boks ekpedisi menabrak pikap yang sedang parkir di pinggir Jalan Siliwangi, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Selasa (30/4/2024).

Kasat Lantas Polres Sukabumi, AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan, kecelakaan tersebut dipicu oleh sopir truk boks ekspedisi yang diduga mengantuk saat mengemudi.

"Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi ketika Kendaraan Hino Blind dengan nomor polisi B 9750 UXT, yang dikemudikan oleh Sugianto, melaju dari arah Palabuhanratu menuju Citepus. Saat melintasi jalan lurus, diduga sopir tersebut kehilangan kesadaran sesaat (mengantuk) sehingga kehilangan kendali dan menyimpang ke kiri jalan," jelas Fiekry.

Truk itu kemudian menabrak bagian belakang Isuzu pick up dengan nomor polisi F 8677 VC yang dikemudikan oleh Asep dan membawa penumpang Eki Lesmana yang sedang berhenti di pinggir jalan.