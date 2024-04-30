Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Truk Tabrak Pikap di Palabuhanratu, 1 Orang Tewas dan 5 Luka-luka

Ilham Nugraha , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |11:10 WIB
Truk Tabrak Pikap di Palabuhanratu, 1 Orang Tewas dan 5 Luka-luka
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

SUKABUMI - Satu orang tewas dan lima lainnya luka-luka, akibat truk boks ekpedisi menabrak pikap yang sedang parkir di pinggir Jalan Siliwangi, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Selasa (30/4/2024).

Kasat Lantas Polres Sukabumi, AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan, kecelakaan tersebut dipicu oleh sopir truk boks ekspedisi yang diduga mengantuk saat mengemudi.

"Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi ketika Kendaraan Hino Blind dengan nomor polisi B 9750 UXT, yang dikemudikan oleh Sugianto, melaju dari arah Palabuhanratu menuju Citepus. Saat melintasi jalan lurus, diduga sopir tersebut kehilangan kesadaran sesaat (mengantuk) sehingga kehilangan kendali dan menyimpang ke kiri jalan," jelas Fiekry.

Truk itu kemudian menabrak bagian belakang Isuzu pick up dengan nomor polisi F 8677 VC yang dikemudikan oleh Asep dan membawa penumpang Eki Lesmana yang sedang berhenti di pinggir jalan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182410//kecelakaan-1fFV_large.jpg
Mobil Seruduk Tenda Maulid di Kembangan Jakbar, Dua Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181557//odgj_tabrakkan_diri_ke_mobil_di_tanah_abang-LWdw_large.jpg
Heboh! Pria Diduga ODGJ Tabrakkan Diri ke Mobil di Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179843//banjir-C6Ft_large.jpg
Tanggul Jebol, Ribuan Warga Cisolok Sukabumi Terdampak Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179771//kecelakaan-x7gh_large.jpg
Tragis! Lansia di Cakung Ditabrak Motor dan Mobil hingga Tewas di Cakung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179693//korban_tewas_kecelakaan_motor_di_depok-6XUt_large.jpg
Motor Terseret 15 Meter, Pengendara Tewas Usai Tabrak Separator di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/25/3177585//wanita_yang_jatuh_dari_lantai_atas_bandara_meninggal_dunia_ini_cara_tangani_keadaan_darurat-RM41_large.jpg
Wanita yang Jatuh dari Lantai Atas Bandara Meninggal Dunia, Ini Cara Tangani Keadaan Darurat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement