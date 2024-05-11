Hendak Liburan, Mobil Berisi Satu Keluarga Tabrak Truk di Jembatan Suramadu

BANGKALAN - Sebuah mobil yang ditumpangi satu keluarga menabrak truk bermuatan garam di atas Jembatan Suramadu. Diduga, pengemudi mobil yang sedang dalam perjalanan untuk berlibur ini mengalami microsleep atau tertidur sesaat.

Kecelakaan terjadi tepatnya di kilometer 3 Jembatan Suramadu melibatkan sebuah mobil jenis minibus dengan truk bermuatan garam. Saat kejadian sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas dari arah Madura ke Surabaya.

Kecelakaan berawal saat mobil yang dikendarai ZA, warga asal Waru, Pamekasan - Madura melaju kencang dari arah utara menuju Surabaya.

Namun, saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), mobil yang berpenumpang empat orang termasuk pengemudinya ini menghantam bagian belakang truk bermuatan garam asal Sumenep - Madura.

Tabrakan ini menyebabkan bodi mobil bagian depan ringsek. Sementara para penumpangnya yang menderita luka-luka langsung dievakusi ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh Bangkalan untuk mendapatkan perawatan medis.