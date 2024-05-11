Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Hendak Liburan, Mobil Berisi Satu Keluarga Tabrak Truk di Jembatan Suramadu

Taufik Syahrawi , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |03:01 WIB
Hendak Liburan, Mobil Berisi Satu Keluarga Tabrak Truk di Jembatan Suramadu
Mobil tabrak truk di Jembatan Suramadu (Foto: Taufik Syahrawi)
A
A
A

BANGKALAN - Sebuah mobil yang ditumpangi satu keluarga menabrak truk bermuatan garam di atas Jembatan Suramadu. Diduga, pengemudi mobil yang sedang dalam perjalanan untuk berlibur ini mengalami microsleep atau tertidur sesaat.

Kecelakaan terjadi tepatnya di kilometer 3 Jembatan Suramadu melibatkan sebuah mobil jenis minibus dengan truk bermuatan garam. Saat kejadian sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas dari arah Madura ke Surabaya.

Kecelakaan berawal saat mobil yang dikendarai ZA, warga asal Waru, Pamekasan - Madura melaju kencang dari arah utara menuju Surabaya.

Namun, saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), mobil yang berpenumpang empat orang termasuk pengemudinya ini menghantam bagian belakang truk bermuatan garam asal Sumenep - Madura.

Tabrakan ini menyebabkan bodi mobil bagian depan ringsek. Sementara para penumpangnya yang menderita luka-luka langsung dievakusi ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh Bangkalan untuk mendapatkan perawatan medis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960/kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement