HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepsek SMK Lingga Kencana Akui Dua Kali Pakai PO Bus yang Sama, Tahun Lalu Hasilnya Memuaskan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |01:00 WIB
Kepsek SMK Lingga Kencana Akui Dua Kali Pakai PO Bus yang Sama, Tahun Lalu Hasilnya Memuaskan
Kepsek SMK Lingga Kencana Sarojhi (Foto: MPI)
JAKARTA - Kepala Sekolah SMK Lingga Kencana, Sarojhi mengaku pernah menggunakan Perusahaan Otobus (PO) Trans Putra Fajar sebelum peristiwa kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat. Pada tahun 2023 telah digunakan dan hasilnya memuaskan.

"Karena kita sudah berjalan di tahun yang pertama. Tahun yang pertama ya, saya pernah ikut. Dan itu hasilnya pun sangat memuaskan," kata Sarojhi, Selasa (13/5/2023).

Sarojhi mengatakan, setelah mendapatkan hasil yang memuaskan di event perpisahan tahun 2023, kemudian pihak sekolah kembali mempercayakan perpisahan tahun 2024 dengan travel dan PO bus yang sama.

"Makanya di tahun ini kami pakai travel tersebut. Karena di awal saya selalu membicarakan, tolong berikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan di tahun yang kemarin. Karena ini adalah untuk melayani anak-anak," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Bus Trans Putra Fajar menabrak tiga motor dan satu minibus lalu terguling di Jalan Ciater, Kampung Palasari, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Sabtu 11 Mei 2024 malam.

