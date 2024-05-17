Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Fakta Mantan Camat Hilang 2 Hari saat Umrah, Jadi Seperti Gelandangan

4 Fakta Mantan Camat Hilang 2 Hari saat Umrah, Jadi Seperti Gelandangan
Mantan camat hilang di Makkah. (Foto: Ist/Video Viral)
A
A
A

MERANGIN - Abbas jamaah umrah asal kabupaten Merangin, Jambi yang tersasar hingga videonya beredar viral dari grup Kepala Desa se-Indonesia itu ternyata pertama ditemukan dan direkam oleh salah satu kepala desa di Kabupaten Jene Ponto Sulawesi Selatan.

Dia menemukan seorang lelaki yang bernama Abbas yang akhirnya diketahui seorang Mantan Camat di Kabupaten Merangin, Jambi.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Tersasar di Tanah Suci

Dalam video yang berdurasi 4 menit 11 detik itu pak Abbas di wawancarai oleh salah satu Kades dari Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan dalam video itu dia mengakui telah tersasar dari rombongan Bude Ica peserta yang berangkat bersama dirinya umrah ke Mekkah.

Saat ini dirinya merasa seperti gelandangan, semuanya diambil orang seperti sendal tas, dompet yang banyak berisi surat menyurat berharga di dalamnya.

 

2. Dua Hari Hilang

Selanjutnya dalam video yang dibagikan dari group ke Whatsapp maupun Facebook tersebut Kades menunjukkan patok penemuannya itu dalam video yang berlokasi di Terowongan di Jalan Amirudin Al-Haq Mekkah, hingga akhirnya ditemukan di pinggir jalan oleh pihak keluarga di kawasan Suriah setelah dua hari hilang kontak dari rombongan umrah dan istrinya.

3. Pemilik Rumah Makan

Diketahui juga ternyata Abbas selain mantan seorang Camat di kabupaten Merangin, dirinya juga Pemilik Rumah Makan Rawas yang berada di Desa Jelatang, Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, Jambi.

Selain memiliki rumah makan Abbas adalah Pensiunan ASN di Kabupaten Merangin yang 6 tahun terakhir pengabdiannya yakni sebagai Camat Pamenang, Camat Sungai Manau dan Camat Renah Pembarap, dirinya cukup dikenal di pejabat teras Kabupaten Merangin.

