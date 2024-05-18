Viral Cekcok Warga dan Petugas SPBU Gegara Merokok

SUMUT - Tak terima ditegur karena menyalakan korek dan merokok di samping pompa pengisian BBM, warga dan petugas SPBU adu mulut.

Perisiwa itu terjadi di SPBU Pinang Awan, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Video cekcok keduanya pun viral di media sosial.

Dalam rekaman video cekcok antara pria dan petugas operator pengisian BBM di SPBU terdengar dalam video, pria tersebut tak terima dirinya ditampar serta pekerjaannya sebagai pedagang es tebu dihina oleh petugas SPBU.

Dalam rekaman CCTV SPBU, awalnya dua pria sedang duduk tepat di samping pompa pengisian BBM produk Pertamax. Kemudian, satu di antaranya menyalakan korek dan merokok.

Kemudian, terlihat seorang petugas SPBU datang dan menegurnya.