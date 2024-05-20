Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ponpes di Serang Terbakar Hebat, Satu Santri Alami Luka Bakar

Fariz Abdullah , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |15:35 WIB
Ponpes di Serang Terbakar Hebat, Satu Santri Alami Luka Bakar
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

SERANG - Kebakaran hebat melanda Pondok Pesantren Dalilul Qoirot di Kampung Kamasan Kebagusan, Desa Margasana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Senin (20/5/2024).

Peristiwa yang terjadi pukul 10.30 WIB itu membuat satu orang santri bernama Ahmad Wosz Waini mengalami luka bakar pada bagian wajah, tangan dan kakinya.

Mulanya, api yang diduga berasal dari korsleting listrik itu menyala hebat dan membakar 12 kamar santri berikut isinya. Nahas, saat itu Ahmad dilaporkan mencoba membantu untuk melakukan pemadaman.

"Korban informasinya mau membantu memadamkan tapi karena api yang mengamuk sehingga malah jadi korban. Sekarang korban ada di RSU Kurnia,"kata Danru Damkar Kabupaten Serang, Hana saat dihubungi.

Kata Hana, kebakaran juga menyebabkan kerugian materil yang ditaksir mencapai Rp150 juta. Pasalnya, barang berharga santri seperti laptop hingga handphone juga turut terbakar.

"Dugaan sementara itu karena arus listrik. Sekarang tim bersama seluruh pihak gotong-royong evakuasi puing kebakaran," tandasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186292/kebakaran-0Mf5_large.jpg
Kebakaran di Hong Kong, 4 WNI Jadi Korban dan 2 di Antaranya Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185217/kebakaran-jN9s_large.jpg
Kebakaran Landa Sebuah Rumah di Koja karena Bocah 9 Tahun Memasak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement