Ponpes di Serang Terbakar Hebat, Satu Santri Alami Luka Bakar

SERANG - Kebakaran hebat melanda Pondok Pesantren Dalilul Qoirot di Kampung Kamasan Kebagusan, Desa Margasana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Senin (20/5/2024).

Peristiwa yang terjadi pukul 10.30 WIB itu membuat satu orang santri bernama Ahmad Wosz Waini mengalami luka bakar pada bagian wajah, tangan dan kakinya.

Mulanya, api yang diduga berasal dari korsleting listrik itu menyala hebat dan membakar 12 kamar santri berikut isinya. Nahas, saat itu Ahmad dilaporkan mencoba membantu untuk melakukan pemadaman.

"Korban informasinya mau membantu memadamkan tapi karena api yang mengamuk sehingga malah jadi korban. Sekarang korban ada di RSU Kurnia,"kata Danru Damkar Kabupaten Serang, Hana saat dihubungi.

Kata Hana, kebakaran juga menyebabkan kerugian materil yang ditaksir mencapai Rp150 juta. Pasalnya, barang berharga santri seperti laptop hingga handphone juga turut terbakar.

"Dugaan sementara itu karena arus listrik. Sekarang tim bersama seluruh pihak gotong-royong evakuasi puing kebakaran," tandasnya.

(Fakhrizal Fakhri )