Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral Mahasiswa Asyik Bercumbu di Kampus Surabaya

Hartam , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |19:31 WIB
Viral Mahasiswa Asyik Bercumbu di Kampus Surabaya
Viral mahasiswa asyik bercumbu di kampus (Foto: Tangkapan layar/Hartam)
A
A
A

SURABAYA - Dalam beberapa hari terakhir heboh di jagad media sosial video sepasang mahasiswa yang tengah bercumbu di gedung kampus yang ada di Surabaya.

Video tersebut direkam di luar gedung oleh beberapa orang. Di mana, aksi pasangan mahasiswa tersebut berada di lantai atas gedung.

Atas viralnya video tersebut, pihak Rektorat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) mengonfirmasi jika peristiwa itu terjadi di gedung kampus UINSA kawasan Gunung Anyar Surabaya.

Saat ini, pihak kampus telah melakukan investigasi dan akan melakukan sidang kode ektik terhadap pasangan mahasiswa tersebut.

Abdul Muhid, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UINSA menyatakan jika kejadian tersebut terjadi pada petang hari usai jam kuliah.

"Terima kasih kejadian itu ada di kampus UINSA Gunung Anyar dan kita sudah melakukan proses investigasi dan kemudian akan ditindak lanjuti sesuai dengan kode etik kemahasiswaan yang berlaku di UINSA Surabaya. Nggeh sedang diproses dan akan diajukan untuk disidangkan di Komite Etik UINSA Surabaya. Ya betul ini menjadi pembelajaran bersama," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186716/viral-89IX_large.jpg
Viral Kayu Gelondongan Terseret Banjir di Tapanuli, MPR: Aparat Harus Tindaklanjuti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186492/krl-k5Op_large.jpg
Usai Ramai Kasus Tumbler, Petugas KAI Argi Kembali Bekerja Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/18/3186400/penemuan_rafflesia_hasseltii-ua6k_large.jpg
Usai Dirujak Netizen, Oxford Cantumkan Peneliti Indonesia Terkait Penemuan Rafflesia Hasseltii
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185811/dpr_ri-FJSR_large.jpg
Viral Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, Puan: Kita Prihatin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185750/viral-JOLd_large.jpg
Resmi! Daging Anjing dan Kucing Dilarang Diperdagangkan di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185422/viral_pria_ngaku_anak_propam_pakai_mobil_barang_bukti-peaq_large.jpg
Pria Ngaku Anak Propam Ternyata Bohong untuk Hindari Debt Collector
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement