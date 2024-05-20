Viral Mahasiswa Asyik Bercumbu di Kampus Surabaya

SURABAYA - Dalam beberapa hari terakhir heboh di jagad media sosial video sepasang mahasiswa yang tengah bercumbu di gedung kampus yang ada di Surabaya.

Video tersebut direkam di luar gedung oleh beberapa orang. Di mana, aksi pasangan mahasiswa tersebut berada di lantai atas gedung.

Atas viralnya video tersebut, pihak Rektorat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) mengonfirmasi jika peristiwa itu terjadi di gedung kampus UINSA kawasan Gunung Anyar Surabaya.

Saat ini, pihak kampus telah melakukan investigasi dan akan melakukan sidang kode ektik terhadap pasangan mahasiswa tersebut.

Abdul Muhid, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UINSA menyatakan jika kejadian tersebut terjadi pada petang hari usai jam kuliah.

"Terima kasih kejadian itu ada di kampus UINSA Gunung Anyar dan kita sudah melakukan proses investigasi dan kemudian akan ditindak lanjuti sesuai dengan kode etik kemahasiswaan yang berlaku di UINSA Surabaya. Nggeh sedang diproses dan akan diajukan untuk disidangkan di Komite Etik UINSA Surabaya. Ya betul ini menjadi pembelajaran bersama," ujarnya.