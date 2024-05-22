Perindo Karo Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati hingga 30 Mei

KARO - Wakil Sekretaris Partai Perindo Kabupaten Karo, Rusmadi Ginting mengungkapkan, pihaknya masih membuka peluang bagi bakal calon bupati lainnya yang masih ingin mendaftar ke Perindo hingga 30 Mei 2024.

"Setelah tanggal tersebut berkas para Bacalon Bupati akan diserahkan ke DPW untuk selanjutnya akan dilakukan seleksi," ujar Rusmadi Ginting, Selasa 21 Mei 2024.

Kehadiran Brigjend Pol (Purn) Antonius Ginting merupakan nama kedua yang telah menyerahkan formulir pendaftaran bacalon bupati ke DPD Perindo Karo dari tiga nama yang telah mengambil formulir pendaftaran.

Antonius Ginting mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati Karo ke DPD Partai Perindo Karo. Ia pun menyerahkan berkas pendaftaran ke partai berlambang Rajawali itu.

BACA JUGA: Partai Perindo Karo Terima Berkas Pendaftaran Antonius Ginting untuk Pilkada 2024

Antonius Ginting mengungkapkan, bahwa ia sangat mengharapkan dukungan dari Partai Perindo agar dapat mendampinginya dalam menghadapi pertarungan politik di Pilkada 2024.

"Kami butuh Partai Perindo untuk melengkapi partai pengusung kami. Sehingga tujuan kita bisa berhasil memenangkan Pemilukada Bupati Karo 2024," ujarnya.