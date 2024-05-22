3 Fakta Kecelakaan Beruntun di Tol Jagorawi, Gegara Anak Gangguan Jiwa

SEBUAH kecelakaan beruntun terjadi di ruas Tol Jagorawi KM 21, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa 21 Mei 2024. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Berikut sejumlah faktanya:

1. Tiga Mobil Rusak

Video beredar di media sosial, tampak perekam memperlihatkan kondisi mobilnya yang mengalami kecelakaan beruntun di Tol Jagorawi. Terlihat terdapat tiga mobil yang mengalami kerusakan karena saling bertabrakan.

BACA JUGA:

2. Penyebab Kecelakaan

Kecelakaan itu karena terdapat seorang anak laki-laki yang diduga alami gangguan jiwa menyebrang tol. Terlihat pula dalam video tersebut anak tersebut berjalan dengan santai di pinggir tol menjauhi mobil yang mengalami kecelakaan.

BACA JUGA: Dinding Penahan dan Lebar Jalan Ditambah di Jalur Wisata Gunung Bromo Pasca Kecelakaan Maut

Lalu, pada video berikutnya terlihat anak tersebut diamankan oleh polisi yang tiba di lokasi. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

"Saya di Tol Jagorawi arah Jakarta tabrakan beruntun karena ada anak nyebrang. Nih anaknya nih, kayaknya anaknya ada sesuatu," ucap pria perekam video dikutip MNC Portal, Selasa (21/5/2024).