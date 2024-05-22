Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Fakta Kecelakaan Beruntun di Tol Jagorawi, Gegara Anak Gangguan Jiwa

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |08:02 WIB
3 Fakta Kecelakaan Beruntun di Tol Jagorawi, Gegara Anak Gangguan Jiwa
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

SEBUAH kecelakaan beruntun terjadi di ruas Tol Jagorawi KM 21, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa 21 Mei 2024. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Berikut sejumlah faktanya:

1. Tiga Mobil Rusak

Video beredar di media sosial, tampak perekam memperlihatkan kondisi mobilnya yang mengalami kecelakaan beruntun di Tol Jagorawi. Terlihat terdapat tiga mobil yang mengalami kerusakan karena saling bertabrakan.

 BACA JUGA:

2. Penyebab Kecelakaan

 

Kecelakaan itu karena terdapat seorang anak laki-laki yang diduga alami gangguan jiwa menyebrang tol. Terlihat pula dalam video tersebut anak tersebut berjalan dengan santai di pinggir tol menjauhi mobil yang mengalami kecelakaan.

Lalu, pada video berikutnya terlihat anak tersebut diamankan oleh polisi yang tiba di lokasi. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

"Saya di Tol Jagorawi arah Jakarta tabrakan beruntun karena ada anak nyebrang. Nih anaknya nih, kayaknya anaknya ada sesuatu," ucap pria perekam video dikutip MNC Portal, Selasa (21/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696//kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186184//fortuner_ringsek_ditabrak_kereta-b3tx_large.jpg
Fortuner Ringsek Ditabrak Kereta di Cengkareng, Polisi: Seluruh Penumpang Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185775//kecelakaan_lalu_lintas-pyZx_large.jpg
Usai Serempet Pesepeda, Pengemudi Fortuner Tewas dalam Kecelakaan di Kembangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465//truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184047//operasi_zebra-Odlz_large.jpg
Apel Operasi Zebra, Wakapolda Metro Ungkap 11 Ribu Kecelakaan Terjadi di Januari-Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960//kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement