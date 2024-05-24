JENDERAL TNI (Purn) Djoko Santoso memiliki 48 brevet atau terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Sosok yang menjabat sebagai Panglima TNI pada 2007-2010 adalah jenderal bintang 4 lulusan penerima Adhi Makayasa Akmil 1975.
Beberapa brevet yang dimiliki Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso antara lain Brevet Penerbang Helikopter, Brevet Sniper, Brevet Airborne, Brevet Scuba Diving, Brevet Freefall, Brevet Counter-Terrorism, dan banyak lagi.
Berikut deretan 48 brevet Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso:
1. Brevet Penerbang Helikopter
2. Brevet Sniper
3. Brevet Airborne
4. Brevet Scuba Diving
5. Brevet Freefall
6. Brevet Counter-Terrorism
7. Brevet Infanteri
8. Brevet Kavaleri
9. Brevet Artileri
10. Brevet Zeni
11. Brevet Intelijen
12. Brevet Komunikasi
13. Brevet Pertahanan Udara
14. Brevet Roket
15. Brevet Satgas UN
16. Brevet Satgas Pamtas
17. Brevet Satgas Teritorial
18. Brevet Satgas BKO
19. Brevet Satgas Nubika
20. Brevet Satgas APEC