HOME NEWS NASIONAL

Deretan 48 Brevet Milik Jenderal TNI Djoko Santoso, Terbanyak Sepanjang Sejarah Indonesia

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |06:04 WIB
Deretan 48 Brevet Milik Jenderal TNI Djoko Santoso, Terbanyak Sepanjang Sejarah Indonesia
Djoko Santoso. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JENDERAL TNI (Purn) Djoko Santoso memiliki 48 brevet atau terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Sosok yang menjabat sebagai Panglima TNI pada 2007-2010 adalah jenderal bintang 4 lulusan penerima Adhi Makayasa Akmil 1975.

Beberapa brevet yang dimiliki Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso antara lain Brevet Penerbang Helikopter, Brevet Sniper, Brevet Airborne, Brevet Scuba Diving, Brevet Freefall, Brevet Counter-Terrorism, dan banyak lagi.

Berikut deretan 48 brevet Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso:

1. Brevet Penerbang Helikopter

2. Brevet Sniper

3. Brevet Airborne

4. Brevet Scuba Diving

5. Brevet Freefall

6. Brevet Counter-Terrorism

7. Brevet Infanteri

8. Brevet Kavaleri

9. Brevet Artileri

10. Brevet Zeni

11. Brevet Intelijen

12. Brevet Komunikasi

13. Brevet Pertahanan Udara

14. Brevet Roket

15. Brevet Satgas UN

16. Brevet Satgas Pamtas

17. Brevet Satgas Teritorial

18. Brevet Satgas BKO

19. Brevet Satgas Nubika

20. Brevet Satgas APEC

