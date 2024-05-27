Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Gerebek Pabrik Sabu di Batam, 3 Orang Ditangkap

Dicky Sigit Rakasiwi , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |21:29 WIB
Polisi gerebek pabrik sabu di Batam (Foto: Istimewa)
BATAM - Subdit III Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kepri Senin (27/5/2024), menggerebek pabrik sabu di Batam dan menangkap 3 orang.

Ketiganya yakni AR beserta seorang pria dan seorang wanita yang didapati di lantai 18 salah satu apartemen di Batam.

Didapati setidaknya 67 botol bahan baku pembuatan sabu di lokasi. Dimana dalam satu botol berisikan 500 ml bahan baku cair.

"Jadi satu liter ini bisa jadi 2 kg sabu," kata Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Kepri Kombes Pol Donny Alexander di lokasi.

AR besarta jaringannya ini mengaku baru satu Minggu berada dilokasi. Baru beberapa botol yang diproduksi dan belum ada yang dijual.

"Baru sedikit ini belum ada sempat dijual, baru seminggu kami di sini," kata AR.

Saat ini dari 67 botol bahan baku cair sabu tersebut, tersisa 61 botol dimana sisanya sudah diproduksi. Saat ini Subdit III Ditresnarkoba Polda Kepri masih memintai keterangan ketiganya.

Topik Artikel :
sabu Pabrik Sabu Narkoba
