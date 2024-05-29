7 Pati TNI AD yang Naik Pangkat Mayjen, Ini Daftarnya

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan strategis di lingkungan TNI. Rotasi dan mutasi itu berdasarkan dalam Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/773/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Sebanyak tujuh Mayor Jenderal (Mayjen) TNI baru di matra Angkatan Darat. Mereka baru saja mendapatkan kenaikan pangkat dalam Acara Laporan Korps kenaikan pangkat Perwira Tinggi (Pati) TNI pada pertengahan Mei 2024. Total ada 75 Pati TNI yang naik pangkat, 45 di antaranya berasal dari Angkatan Darat. Dari jumlah tersebut terdapat 7 Pati TNI yang naik pangkat menjadi Mayor Jenderal (Mayjen) dan sisanya naik pangkat menjadi Brigjen.

Berikut 7 Mayor Jenderal Baru yang Naik Pangkat di Pertengahan Mei 2024:

1. Mayjen TNI Dian Andriani Ratna Dewi

Mayjen TNI Dian Andriani Ratna Dewi lahir pada 3 Juni 1966, di Bandung, Jawa Barat. Ia naik pangkat menjadi Mayor Jenderal setelah menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Pertahanan (Unhan).

BACA JUGA: Panglima TNI Tinjau Proyek Food Estate dan Pompanisasi di Papua Selatan

Sebelumnya, lulusan Universitas Indonesia (UI) ini sempat menjabat sebagai Komite Etik Perumahsakitan RSPAD Gatot Subroto. Sebagai seorang yang mahir dalam bidang kesehatan, dirinya juga pernah menduduki posisi Kadep Penyakit Kulkel RSPAD Gatot Subroto di tahun 2019 lalu.

2. Mayjen TNI Mokhamad Ali Ridho

Jenderal bintang dua baru selanjutnya ini lahir pada 2 Mei 1969 di Jombang, Jawa Timur. Pangkat Mayor Jenderal disandang olehnya setelah menjabat sebagai Oditur Jenderal TNI pada 1 April 2024.

Sebelum itu, lulusan Akmil 1991 ini sempat menjabat sebagai Direktur Hukum Angkatan Darat pada 18 Desember 2023. Ali Ridho juga sempat duduki posisi Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan Darat pada 29 Maret 2023.