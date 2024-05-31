Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kecemasan Amerika Serikat Jelang G30S PKI yang Tidak Banyak Diketahui

Solichan Arif , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |06:01 WIB
Kecemasan Amerika Serikat Jelang G30S PKI yang Tidak Banyak Diketahui
foto: dok wikipedia
A
A
A

JELANG peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G 30S PKI, Pemerintah Amerika Serikat dalam situasi ketar-ketir. Amerika cemas Indonesia akan jatuh ke tangan kaum komunis.

Gejalanya telah terlihat dan semakin jelas. Dari Washington, pemerintah Paman Sam melihat kekuatan orang-orang PKI di Indonesia kian membesar. Mereka secara militan tidak berhenti berunjuk rasa dengan Kantor kedutaan Amerika Serikat sebagai sasaran utama.

Massa Pemuda Rakyat, SOBSI, Lekra dan BTI yang beringas tidak berhenti melantangkan isu anti imperialisme, anti nekolim (neo kolonialisme dan imperialisme).

Sementara Presiden Soekarno atau Bung Karno dinilai terkesan memilih tutup mata, termasuk menyokong keluarnya ancaman nasionalisasi aset-aset asing di Indonesia.

Laporan intelijen tingkat tinggi pada awal September 1965 menyebut Indonesia kurang selangkah lagi menjadi negeri komunis. Setidaknya kurang 2-3 tahun lagi, PKI akan mendominasi.

“Indonesia di bawah Soekarno dalam hal-hal penting tertentu sudah bertindak seperti sebuah negara komunis dan lebih secara terbuka memusuhi AS ketimbang kebanyakan negeri-negeri komunis,” demikian dikutip dari buku Dalih Pembunuhan Massal.

Bagi kepentingan politik luar negeri Amerika Serikat, Indonesia adalah faktor penting. Pasca Perang Dunia II yang disusul perang dingin antara blok barat (kapitalis) dan blok timur (komunis), Indonesia dipandang sebagai domino terbesar di Asia Tenggara.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/18/3188937//presiden_amerika_serikat_donald_trump_bersama_dengan_presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-Hhvx_large.jpg
Trump Beri Zelensky Batas Waktu Tanggapi Rencana Perdamaian AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/18/3188188//presiden_amerika_serikat_donald_trump-6xIe_large.jpg
Trump Sebut Imigran Somalia ‘Sampah’, Tak Diinginkan di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/18/3188032//menteri_keamanan_dalam_negeri_as_kristi_noem-m3P7_large.jpg
AS Berencana Perluas Larangan Perjalanan ke Lebih dari 30 Negara, Indonesia Termasuk?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187725//ilustrasi-xa86_large.jpg
AS Hentikan Permohonan Imigrasi dari 19 Negara, Dua di Antaranya Tetangga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187709//ilustrasi-w4I2_large.jpg
Senator AS Ajukan Resolusi Blokir Rencana Trump Serang Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/18/3187459//pertemuan_presiden_rusia_vladimir_putin_dan_utusan_trump_steve_witkoff_di_moskow-vqWt_large.jpg
Pertemuan Lima Jam Putin dan Utusan Trump Gagal Capai Kesepakatan Damai Konflik Rusia-Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement