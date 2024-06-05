Mengenal Dudi Iskandar, Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon Dapat Medali Tertinggi PBB

SERKA Anumerta Dudi Iskandar merupakan prajurit TNI yang gugur dalam tugas di Lebanon pada 2023, mendapatkan penghargaan medali tertinggi dari perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dag Hamarskjold.

Deputi Wakil Tetap RI Dubes Harry Prabowo didampingi Brigjen TNI Felix Tobing sebagai Penasihat Militer RI untuk PBB dan Letkol Inf Paulus Pandjaitan sebagai Asisten Penasihat Militer RI menjadi perwakilan yang menerima langsung medali PBB tersebut dari Sekjen PBB Antonio Guteres.

Selain Serka Dudi Iskandar, Pratu Bibit Nailil yang gugur saat mengemban amanah menjadi pasukan perdamaian PBB di Kongo juga mendapatkan penghargaan yang sama.

Profil Serka Dudi Iskandar

Serka Dudi pernah berdinas di Pomdam III/Siliwangi. Ia melaksanakan tugas operasi luar negeri yang tergabung dalam Satgas Military Police Unit (MPU) TNI Konga XXV-O Lebanon sejak tahun 2023.

Ia diberikan tugas di luar negeri dalam rangka menjaga perdamaian dunia yang dicanangkan PBB menjadi tugas terakhirnya di militer.