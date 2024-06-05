Tergiur Kalung Emas, Pria di Sukabumi Aniaya Saudaranya Pakai Batu Asahan

SUKABUMI - Gegara ingin kuasai kalung emas milik tetangganya, seorang warga tega pukul kepala korban menggunakan batu asahan hingga mengalami luka berat dan alami kritis di rumah sakit. Terduga pelaku dan korban masih ada ikatan saudara yang rumahnya saling berhadapan.

Kejadian tersebut terjadi di Kampung Selamanjah, Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa (4/6/2024). Terduga pelaku pria berinisial AS (51) tega menganiaya korban perempuan, Neni Mulyani (49) di rumahnya sendiri hingga mengalami luka dan bermandikan darah.

Kapolsek Cibadak Polres Sukabumi, Kompol Ridwan Ishak menuturkan kronologi kejadian berawal dari terduga pelaku AS yang datang ke rumah korban dan pada saat kejadian korban yang merupakan seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) sedang berada di ruang tamu.

“Kemudian pelaku tiba-tiba melakukan pemukulan terhadap korban, ke bagian arah muka beberapa kali, lalu korban diseret ke dapur dan pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat batu asahan yang dibawa dari rumah pelaku,” ujar Ridwan kepada wartawan, Rabu (5/6/1024).

Lebih lanjut Ridwan mengatakan, setelah melakukan pemukulan dengan batu asahan ke kepala korban, pelaku semakin beringas dan melakukan penganiayaan kembali dengan benturkan kepala korban ke tembok dinding rumah berulang kali.