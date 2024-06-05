Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tergiur Kalung Emas, Pria di Sukabumi Aniaya Saudaranya Pakai Batu Asahan

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |16:49 WIB
Tergiur Kalung Emas, Pria di Sukabumi Aniaya Saudaranya Pakai Batu Asahan
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

SUKABUMI - Gegara ingin kuasai kalung emas milik tetangganya, seorang warga tega pukul kepala korban menggunakan batu asahan hingga mengalami luka berat dan alami kritis di rumah sakit. Terduga pelaku dan korban masih ada ikatan saudara yang rumahnya saling berhadapan.

Kejadian tersebut terjadi di Kampung Selamanjah, Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa (4/6/2024). Terduga pelaku pria berinisial AS (51) tega menganiaya korban perempuan, Neni Mulyani (49) di rumahnya sendiri hingga mengalami luka dan bermandikan darah.

Kapolsek Cibadak Polres Sukabumi, Kompol Ridwan Ishak menuturkan kronologi kejadian berawal dari terduga pelaku AS yang datang ke rumah korban dan pada saat kejadian korban yang merupakan seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) sedang berada di ruang tamu.

“Kemudian pelaku tiba-tiba melakukan pemukulan terhadap korban, ke bagian arah muka beberapa kali, lalu korban diseret ke dapur dan pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat batu asahan yang dibawa dari rumah pelaku,” ujar Ridwan kepada wartawan, Rabu (5/6/1024).

Lebih lanjut Ridwan mengatakan, setelah melakukan pemukulan dengan batu asahan ke kepala korban, pelaku semakin beringas dan melakukan penganiayaan kembali dengan benturkan kepala korban ke tembok dinding rumah berulang kali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189611//debt_collector-gM1j_large.jpg
Kronologi Lengkap Pengeroyokan 2 Matel di Kalibata Berujung 6 Polisi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189584//perusakan-8Sfx_large.jpg
Pengendara yang Disetop Matel di Kalibata Ternyata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189581//pelaku_pengeroyokan-Qad6_large.jpg
5 Fakta Pelaku Pengeroyokan 2 Debt Collector hingga Tewas di Kalibata, 6 Polisi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189344//pembakaran-1lqv_large.jpg
Detik-Detik Mengerikan, Kesaksian Pedagang di Kalibata saat Warungnya Dibakar OTK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189346//kapolsek_pancoran-S2sH_large.jpg
Kronologi Debt Collector Tewas Mengenaskan Dikeroyok di Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189340//perusakan-RuZL_large.jpg
Gerombolan Pembakar Warung Kembali Berdatangan Tengah Malam, Jalan TMP Kalibata Ditutup!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement