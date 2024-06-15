Advertisement
HOME NEWS JATIM

Belasan Pemuda Asal NTT Diamankan Usai Diduga Rusak Indekos di Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 15 Juni 2024 |19:30 WIB
Belasan Pemuda Asal NTT Diamankan Usai Diduga Rusak Indekos di Malang
Illustrasi (foto: dok Okezone)
MALANG - Belasan pemuda asal Nusa Tenggara Timur (NTT) diamankan Polres Malang usai menyerang salah satu rumah kos. Total ada 14 orang yang diamankan usai penyerangan dan pengerusakan rumah indekos di Jalan Tirto Utomo XI RT.3/RW.1, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang pada Jumat (7/6/2024) pagi.

Kasatreskrim Polres Malang, AKP Gandha Syah Hidayat menceritakan jika kejadian ini terjadi pada Jumat pukul 04.30 WIB. Sebanyak 14 orang mendatangi rumah kos di jalan Tirto Utomo XI RT.3/RW.1, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Orang-orang ini datang membawa senjata tajam hingga ketapel untuk mencari keberadaan seseorang berinisial F.

"Saat datang, mereka melakukan perusakan terhadap pintu-pintu kamar yang ada di dalam rumah kos tersebut, juga mengacak - acak isi kamar," kata Gandha Syah Hidayat, saat dikonfirmasi pada Sabtu (15/6/2024).

Mendengar adanya keributan, salah satu saksi mata penghuni kos keluar dari dalam kos. Ia kemudian menanyakan kepada para pelaku apa yang sebenarnya terjadi.

"Saksi kemudian menanyakan kepada salah satu pelaku yang sebelumnya kenal karena sama - sama anggota organisasi GIB Jaya," kata dia.

Tapi para pemuda asal NTT ini tetap melakukan pengerusakan untuk mencari orang berinisial F. Mereka kemudian pergi begitu saja setelah tidak menemukan F, tapi beberapa bagian rumah sudah mengalami kerusakan akibat perilaku mereka.

Mengetahui rumahnya disurak, pemilik kos langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Dau. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pemeriksaan pada 5 orang saksi. Petugas gabungan Satreskrim Polres Malang dan Unit Reskrim Polsek Dau kemudian berhasil mengidentifikasi 14 orang yang terlibat kasus ini.

"Dari hasil pemeriksaan pada pelaku, diketahui bahwa motif mereka adalah untuk mencari dan membalas dendam terhadap F, yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap teman 14 orang ini," tuturnya.

