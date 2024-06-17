5 Fakta Kebakaran Gudang Gas Elpiji di Bali, Belasan Orang Tewas

DENPASAR - Sukojin (50), pemilik gudang gas elpiji di Jalan Cargo Taman I Banjar Uma Sari, Desa Ubung Kaja, Denpasar, Bali sebagai tersangka oleh Polresta Denpasar. Ia dijerat atas peristiwa kebakaran pada Minggu 9 Juni lalu.

Berikut fakta-faktanya:

1. Sukojin Orang yang Bertanggung Jawab

Wakapolresta Denpasar AKBP I Made Bayu Sutha Sartana mengatakan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap sejumlah saksi, barang bukti di lokasi kejadian dan olah tempat kejadian perkara (TKP), penyidik Satreskrim Polresta Denpasar menetapkan Sukojin tersangka karena bertanggung jawab atas kebakaran gudang gas elpiji.

2. Belasan Orang Meninggal

Kebakaran gudang gas elpiji menyebabkan 18 karyawan mengalami luka bakar. Sebanyak 13 orang meninggal dunia, dan 5 orang masih menjalani perawatan intensif di RSUP Prof Ngoerah, Denpasar.

3. Pemilik Dijerat Pasal Kelalaian

Pemilik gudang gas maut dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 188 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kebakaran, Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dengan ancaman hukuman masing–masing 5 tahun penjara.

Selain itu, Pasal 40 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana 5 tahun penjara.