INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mulai Besok, Operasional Bus Transjakarta ke Bandara Soetta Diperpanjang hingga Pukul 24.00 WIB

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |12:41 WIB
Bus Transjakarta (Transjakarta.co.id)
JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memperpanjang waktu layanan bus Transjakarta dari dan menuju ke Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang mulai Rabu 19 Juni 2024.

"Waktu operasional pukul 05.00 WIB hingga 24.00 WIB dari sebelumnya pukul 05.00 WIB sampai 22.00 WIB," ujar Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Wibowo, Selasa (18/6/2024).

Menurutnya, perluasan rute bus Transjakarta ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menghadirkan layanan yang nyaman, aman, dan terjangkau.

