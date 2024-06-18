Selisih Paham, Pria Ini Tewas Ditusuk

BENGKULU - Salah satu warga Desa Tanjung Gelang, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Mara Karmah, tewas akibat luka tusuk senjata tajam jenis pisau di bagian pinggang belakang sebelah kanan sebanyak satu liang.

Pria 20 tahun ini diduga dikeroyok tiga terduga pelaku, ketika berada di dekat salah satu masjid Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong. Di mana saat itu korban sempat berselisih paham dengan salah satu terduga pelaku.

Kasi Humas Polres Rejang Lebong, Polda Bengkulu, AKP Sinar Simanjuntak mengatakan, kejadian tindak pidana pengeroyokan ini bermula salah satu terduga pelaku sedang bermain game di handphone bersama dua rekannya, di warung gorengan di daerah tersebut.

Kemudian, jelas Simanjuntak, salah satu terduga pelaku melihat korban lewat bersama pria di depannya sedang cekcok mulut. Terduga pelaku ini mendekati kedua orang itu untuk menanyakan permasalahan yang terjadi antar keduanya.

Namun, korban langsung memukul terduga pelaku sebanyak dua kali di bagian pipi. Salah satu terduga pelaku ini spontan menjadi emosi dan mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya dan menusuk korban pada bagian pinggang sebelah kanan.

"Usai kejadian terduga pelaku bersama dua rekannya langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Korban mengalami pendarahan dan meninggal dunia di dalam perjalanan menuju ke Puskesmas Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong," kata Simanjuntak, Selasa (18/6/2024).

Saat itu, jelas Simanjuntak, personil Polsek Kota Padang, langsung mengejar terhadap terduga pelaku di tempat kejadian perkara. Namun, terduga pelaku sudah tidak ada di lokasi.