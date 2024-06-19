5 Fakta Driver Ojol Coba Bunuh Diri Naik Sutet, Ada Masalah dengan Istri Ketiga

JAKARTA - Seorang pria yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online (Ojol) nekat memanjat menara listrik sutet di Jalan Banjir Kanal Timur (BKT) RT06/RW03 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara pada Senin (17/6/2024).

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Buat Geger Warga

Aksi dari pria bernama ATZ (60) tersebut membuat geger pengendara dan warga sekitar pasalnya aksinya dilakukan pada siang hari sekitar Pukul 14.00 WIB.

2. Dapat Diselamatkan

Sempat ingin melompat mengakhiri hidupnya, pria yang masih mengenakan seragam ojek online berwarna hijau tersebut akhirnya dapat diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran.

Pria tersebut tampak mengenakan peci, bercelana panjang hitam, dan tidak beralas kaki saat hendak dievakuasi oleh petugas damkar.

3. Polisi dan Damkar Turun Tangan

Kanit Reskrim Polsek Cilincing, Iptu Pilipi Ginting mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat adanya seseorang yang memanjat menara sutet.

"Kami melakukan pengecekan di lokasi percobaan bunuh diri dan menghubungi unit Damkar," ujar Pilipi.

"Setelah tiba di lokasi memang benar sudah ada laki-laki di atas tower sutet," kata dia.