HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Landa Deretan Toko di Brockton AS, Petugas Pemadam Terluka

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |23:23 WIB
Kebakaran Landa Deretan Toko di Brockton AS, Petugas Pemadam Terluka
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

BROCKTON - Kebakaran melanda deretan bisnis di Brockton, Massachusetts, Kamis dini hari. Petugas pemadam kebakaran dipanggil sebelum pukul 1:30 pagi ke gedung di 880 Main St. Setibanya di sana, para pejabat mengatakan kru menghadapi asap tebal dan api.

"Saya menghabiskan lebih banyak waktu di sini dibandingkan di rumah saya sendiri. Datang ke sini dan menyaksikan semuanya terbakar - bagaimana perasaan Anda? Sungguh memilukan," kata pemilik bisnis Joao Alves, dikutip dari WCVB.com, Kamis (20/6/2024).

Alves dan kakaknya, Rudy membuka Kahlil's Kitchen di masa awal pandemi COVID-19. Kerja keras bertahun-tahun terhapus dalam hitungan menit ketika restoran tersebut menjadi salah satu dari beberapa bisnis yang hancur dalam kebakaran.

BACA JUGA:

Maling Terjebak di Kebakaran Minimarket, Terancam 7 Tahun Penjara 

"Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang harus saya rasakan. Kami telah melakukan semua yang kami bisa untuk menjaganya tetap terbuka, dan sekarang itulah satu-satunya cara untuk menghilangkannya," kata Rudy Alves.

Dua orang yang berada di dalam basemen gedung berhasil lolos dari kebakaran.

"Kru kami berusaha masuk ke dalam. Kami berhasil melakukan beberapa pencarian. Ada beberapa penghuni yang keluar dari gedung sendirian," kata Wakil Kepala Pemadam Kebakaran Brockton Jeffrey Marchetti.

BACA JUGA:

Kelakuan Maling Buat Minimarket di Depok Kebakaran, Warga Geram 

"Tampaknya kejadiannya dimulai dari belakang gedung -- tidak yakin apakah di dalam atau di luar. Masih dalam penyelidikan."

Seorang petugas pemadam kebakaran menderita cedera kaki dan dibawa ke rumah sakit setempat. Petugas berhasil mencegah api menjalar ke rumah terdekat.

“Salah satu petugas pemadam kebakaran datang ke rumah saya dan mulai mengetuk pintu,” kata Derek Pires, seorang warga.

Halaman:
1 2
      
