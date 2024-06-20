Tak Terima Dituduh Curi Ayam, Kakek di Gunungkidul Bunuh Tetangganya

GUNUNGKIDUL - Tak terima karena difitnah telah mencuri ayam, S, warga Padukuhan Gunungdowo Kalurahan Giring Kapanewon Paliyan Gunungkidul ini tega menghabisi nenek renta yang masih tetangganya. Kakek berumur 59 tahun ini tega menghabisi tetangganya, Rajinah dengan menghantamkan kayu jati berulang kali ke kepala korban.

Dengan sadis, S menghantam kepala janda berumur 80 tahun tersebut berkali-kali. Saat penganiayaan terjadi, korban tengah tidur terlelap di kamarnya. Tak ada yang mengetahui peristiwa tersebut sebab korban hanya tinggal sendirian di rumahnya.

"Korban hanya seorang diri. Dan itu kejadian dinihari jadi tidak ada yang tahu peristiwanya," kata Kapolres Gunungkidul, AKBP Edy Bagus Sumantri, Kamis (20/6/2024).

Kapolres menuturkan peristiwa pembunuhan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB lalu. Saat itu tetangga curiga karena kambing milik korban terus mengembik bikin gaduh.

Tetangga korban yang bernama Murtini lantas mengecek ke kandang kambing milik korban yang berada di belakang rumah. Saat itu Murtini juga membawa pakan ternak karena menduga kambing tersebut ribut akibat belum dikasih makan.

"Perempuan ini kemudian melakukan pengecekan ke kandang milik korban," bebernya.

Murtini lalu masuk rumah korban lewat pintu samping dan mendapati sayur sudah basi. selanjutnya Murtini yang semakin curiga kemudian memanggil tetangganya yang lain yaitu Tikno Suwarno.