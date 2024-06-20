Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Tak Terima Dituduh Curi Ayam, Kakek di Gunungkidul Bunuh Tetangganya

Erfan Erlin , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |13:21 WIB
Tak Terima Dituduh Curi Ayam, Kakek di Gunungkidul Bunuh Tetangganya
Kakek yang bunuh tetangganya (foto: MPI/Erfan)
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Tak terima karena difitnah telah mencuri ayam, S, warga Padukuhan Gunungdowo Kalurahan Giring Kapanewon Paliyan Gunungkidul ini tega menghabisi nenek renta yang masih tetangganya. Kakek berumur 59 tahun ini tega menghabisi tetangganya, Rajinah dengan menghantamkan kayu jati berulang kali ke kepala korban.

Dengan sadis, S menghantam kepala janda berumur 80 tahun tersebut berkali-kali. Saat penganiayaan terjadi, korban tengah tidur terlelap di kamarnya. Tak ada yang mengetahui peristiwa tersebut sebab korban hanya tinggal sendirian di rumahnya.

"Korban hanya seorang diri. Dan itu kejadian dinihari jadi tidak ada yang tahu peristiwanya," kata Kapolres Gunungkidul, AKBP Edy Bagus Sumantri, Kamis (20/6/2024).

Kapolres menuturkan peristiwa pembunuhan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB lalu. Saat itu tetangga curiga karena kambing milik korban terus mengembik bikin gaduh.

Tetangga korban yang bernama Murtini lantas mengecek ke kandang kambing milik korban yang berada di belakang rumah. Saat itu Murtini juga membawa pakan ternak karena menduga kambing tersebut ribut akibat belum dikasih makan.

"Perempuan ini kemudian melakukan pengecekan ke kandang milik korban," bebernya.

Murtini lalu masuk rumah korban lewat pintu samping dan mendapati sayur sudah basi. selanjutnya Murtini yang semakin curiga kemudian memanggil tetangganya yang lain yaitu Tikno Suwarno.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/18/3192170//ilustrasi-cQOK_large.jpg
Baru Berusia 12 Tahun, Pembunuh Bayaran Ditangkap Polisi Setelah Salah Tembak Sasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699//tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190601//penangkapan-RA6J_large.jpg
Kasus Mahasiswi UM Malang Dibunuh, Oknum Anggota Polres Probolinggo Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190515//pembunuhan-apCc_large.jpg
Mahasiswi UM Malang Tewas Dibunuh Polisi, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189595//polri-4HzJ_large.jpg
Polisi Pastikan Belum Ada Tersangka Pembakaran Kios di Kalibata Imbas Matel Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342//penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement