HOME NEWS JATENG

Rem Blong, Bus Rombongan Pelajar SD di Jepara Terguling

Alip Sutarto , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |00:05 WIB
Rem Blong, Bus Rombongan Pelajar SD di Jepara Terguling
Bus rombongan pelajar SD terguling di Jepara (Foto: Alip Sutarto)
A
A
A

JEPARA - Sebuah bus rombongan siswa sekolah dasar di Jepara, Jawa Tengah terguling menimpa dua pengendara sepeda motor saat akan berwisata pada Rabu (19/6/2024). Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.

Sejumlah siswa dan dua pengendara motor menderita luka ringan. Dari keterangan pengemudi bus, kecelakaan terjadi akibat rem blong.

Dalam rekaman video amatir, sejumlah warga terlihat panik saat menyaksikan kecelakaan bus rombongan pelajar sekolah dasar negeri (SDN) 1 Banjaran, Jepara, Jawa Tengah.

Para siswa yang berada di dalam bus satu per satu keluar melalui pintu bus yang terguling di Jalan Raya Jepara Bangsri tepatnya depan Puskesmas Mlonggo. 

Dalam kecelakaan ini, dua sepeda motor tertimpa badan bus. Sedangkan pengendaranya berhasil menyelamatkan diri dengan menderita luka ringan pada kaki.

Sementara itu, pengemudi bus dan seluruh penumpang yang terdiri dari 13 siswa dan dua guru selamat meski sempat syok. 

Bus rombongan pelajar ini rencananya akan outing class ke kebun buah Takamas, Jepara. Pengemudi bus bernomor polisi K 7639 OC, Suharno mengaku kecelakaan terjadi akibat rem blong dengan laju bus yang pelan.

Halaman:
1 2
      
