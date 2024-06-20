Sepasang Remaja Mesum dalam Mobil di Parkiran Mal Diserahkan ke Orangtua

BANDUNG - Aksi pengejaran sebuah kendaraan di sebuah lokasi parkir di salah satu pusat perbelanjaan ternama di Kota Bandung viral di media sosial. Pengejaran terjadi setelah petugas keamanan mal berupaya mengamankan sepasang penumpang mobil yang diduga berbuat tidak senonoh di parkiran kendaraan pusat perbelanjaan tersebut.

Selain mengakui adanya peristiwa tersebut, pihak kepolisian memutuskan untuk menerapkan restorative justice dengan mengembalikan sepasang siswa sekolah menengah yang masih di bawah umur tersebut untuk dibina oleh orangtua masing masing.

Dalam rekaman video amatir yang memperlihatkan pengejaran yang dilakukan sejumlah petugas keamanan sebuah pusat perbelanjaan terhadap sebuah mobil.

Dalam video yang sempat diabadikan salah seorang petugas keamanan mall pada 13 Juni silam tersebut, tampak sejumlah warga dan petugas keamanan mall berupaya menghentikan kendaraan yang tengah melaju dengan kecepatan tinggi dari parkiran lantai 7 hingga menuju lantai dasar.

Setelah melakukan pengejaran, akhirnya petugas mampu menghentikan kendaraan di lantai 1 parkiran mall. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati sepasang remaja pria dan wanita di dalam kendaraan tersebut.