HOME NEWS BALI

Didukung Perindo, Cabup Gianyar I Made Mahayastra: Melanjutkan Hubungan yang Sudah Baik

Indira Arri , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |20:03 WIB
Didukung Perindo, Cabup Gianyar I Made Mahayastra: Melanjutkan Hubungan yang Sudah Baik
A
A
A

GIANYAR - Bakal Calon Bupati Gianyar I Made Mahayastra, menyampaikan niatnya maju di Pilkada Gianyar, melanjutkan program di masa kepemimpinannya di periode sebelumnya hingga mampu membawa Gianyar lebih maju.

"Kami menjalin hubungan kerja sama yang sudah terjalin sebelumnya, kemarin kita sama-sama berjibaku memenangkan calon presiden. Sekarang hanya melanjutkan karena sudah punya chemistry baik, hubungan baik, mudah-mudahan bisa terus berlanjut sampai ke pengurusan paling bawah," kata Made Mahayastra.

Bacalon Bupati Gianyar dari PDIP tersebut, bersilahturahmi ke kantor DPW Partai Perindo Bali.

Partai Perindo Bali sendiri siap all out memenangkan paket psangan Made Mahayastra dan Anak Agung Gede Mayun (AMAN) dalam kontestasi Pilkada Gianyar.

Kedatangan putra daerah asal Desa Payangan Gianyar tersebut, disambut langsung ketua serta pengurus DPW Partai Perindo Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut turut hadir bakal calon wakil bupati gianyar anak Agung Gede Mayun.

Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan akrab tersebut, khususnya yang menyangkut perpolitikan di Gianyar jelang pilkada serentak 27 November mendatang.

