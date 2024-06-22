Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Kebakaran Rumah Kawasan Padat Penduduk di Semarang, 3 Motor Ikut Ludes

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |02:06 WIB
Kebakaran Rumah Kawasan Padat Penduduk di Semarang, 3 Motor Ikut Ludes
Kebakaran rumah di Semarang. (Foto: Ist/Video Warga)
SEMARANG – Sebuah rumah di kawasan padat penduduk yang berlokasi di Jalan Mira Delima II, RT1/RW3, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, ludes terbakar, Jumat (21/6/2024).

Tiga motor di sana juga ikut dilalap si jago merah, termasuk pula sembako yang ada di dalamnya sebab rumah itu juga jadi tempat toko sembako yang dijual online. Tidak ada korban jiwa pada insiden yang terjadi sekira pukul 09.30 WIB itu.  

Dari video amatir warga yang tersebar, terlihat warga berjibaku berusaha memadamkan api menggunakan air yang diangkut menggunakan ember. Rumah di sampingnya sempat sedikit terbakar karena api merembet.

“Saya kerja di situ, saat kejadian awalnya pemilik rumah sedang memanaskan mesin motor,” kata Gerry Andrean salah satu pekerja di sana.  

Ada tiga motor di sana, yakni Yamaha Mio G, Vespa Matic dan Honda Scoopy. Saat itu, mesin motor yang sudah dipanaskan dimatikan. Ternyata, dari rumah muncul kepulan asap dari rumah milik Mawardi.

“Anak pemilik rumah yang pertama tahu ada kepulan asap, dari depan,” sambungnya.  

Anak pemilik rumah itu, sebut Gerry, lari ketakutan. Dia sendiri panik, antara melihat titik api atau mengejar anak kecil itu yang lari ke luar rumah. Api makin membesar dan melahap seisi rumah.  

Beberapa tetangga juga berdatangan, di antaranya ada yang berusaha menyelamatkan mobil yang terparkir di dekat lokasi. Warga bersama-sama mendorong, karena kuncinya tak ditemukan. Kaca mobil sampai dipecah.   

