Gempa Guncang Melonguane Sulut Malam Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,7 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut) pada hari ini, Minggu (23/6/2027) malam.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 20:32 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.7, 23-Jun-2024 20:32:30WIB, Lok:9.30LU, 126.85BT (589 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:86 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )