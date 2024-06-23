Kebakaran Lahan Gunung Batok di Kawasan Bromo Padam, Petugas Masih Siaga

MALANG - Kebakaran lahan di Gunung Batok, kawasan Gunung Bromo berhasil dipadamkan. Proses pemadaman dilakukan sepanjang Sabtu 22 Juni 2024 ketika momentum perayaan Kasada di kawasan Gunung Bromo.

Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) Septi Eka Wardhani menuturkan, tim gabungan dari petugas BB-TNBTS, Masyarakat Peduli Api (MPA), TNI Polri, BPBD, dan beberapa relawan dari masyarakat sekitar bergerak memadamkan api.

Di mana, proses pemadaman api menggunakan dua metode manual dengan memukul-mukulkan ke titik api dan disemprot dengan air.

"Pemadaman dengan menggunakan gepyok, jetshooter, dan mobil tangki serta pompa pemadam kebakaran. Api sepenuhnya berhasil dipadamkan pada hari Sabtu itu juga sekitar pukul 21.55 WIB," kata Septi Eka Wardhani, dikonfirmasi pada Minggu pagi, (23/6/2024).

Meski berhasil dipadamkan, petugas gabungan masih melakukan pendinginan di titik-titik api untuk mencegah bara kembali berkobar lagi. Proses pendinginan terus dilakukan hingga Minggu siang.

"Pendinginan terus dilakukan untuk mencegah bara berkobar kembali, dan memastikan tidak ada titik api yang tersisa. Kegiatan mop up dilanjutkan pada Minggu pagi 23 Juni 2024 ini," ujarnya.

Pihaknya juga belum bisa memastikan penyebab pasti kebakaran. Sebab, saat ini tim penanganan kebakaran hutan dan lahan masih fokus untuk memantau, agar api benar-benar padam.

"Untuk penyebab kebakaran masih belum bisa dipastikan. Ada tim yang akan melakukan pulbaket, sekarang petugas masih fokus ke pemantauan dan mop up atau pendinginan, untuk memastikan api benar-benar padam," ujarnya.