Merangin Jambi Diguncang Gempa Dini Hari Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,7 mengguncang Merangin, Jambi, Senin (24/6/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 00:47 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.7, 24-Jun-2024 00:47:42WIB, Lok:2.06LS, 102.11BT (19 km TimurLaut MERANGIN-JAMBI), Kedlmn:173 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )