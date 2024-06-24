Gempa M2,5 Guncang Sukabumi Jabar Malam Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 2,5 mengguncang Sukabumi, Jawa Barat (Jabar) pada Senin (24/6/2024), malam ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 00:41 WIB.

BACA JUGA:

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

BACA JUGA:

"#Gempa Mag:2.5, 24-Jun-2024 00:41:22WIB, Lok:7.39LS, 106.74BT (49 km Tenggara KAB-SUKABUMI-JABAR), Kedlmn:37 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )