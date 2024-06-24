Buol Sulteng Diguncang Gempa Hari Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,7 mengguncang Buol, Sulawesi Tenggara (Sulteng) pada hari ini, Senin (24/6/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 00:58 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.1, 24-Jun-2024 00:58:37WIB, Lok:0.61LU, 121.54BT (44 km Tenggara BUOL-SULTENG), Kedlmn:75 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )