Bertemu dengan Elite Perindo, PKS: Ada Titik Kesamaan di Papua Pegunungan dan Papua Selatan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |19:27 WIB
Pertemuan petinggi Perindo dan PKS (Foto: MPI)
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menerima kunjungan petinggi Partai Perindo yang diwakili Ketua Harian Nasional I DPP Perindo, Angela Tanoesoedibjo di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2024).

Syaikhu mengatakan bahwa PKS dan Perindo ada titik kesamaan pandangan di Pilkada 2024 mendatang seperti di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Selatan.

Menurutnya, kolaborasi itu akan memudahkan untuk mencapai kemenangan. "Tentu kami lebih bersyukur terjadi perbincangan hangat antara PKS dan Perindo khususnya menyangkut masalah yang akan menjadi perhatian kita setelah Pilpres tentu perhatian kita adalah di Pilkada seluruh Indonesia," kata Syaikhu.

"Alhamdulillah ternyata ada titik titik kesamaan di antara berbagai tempat di Indonesia ini seperti contoh di Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kami sudah seiring sejalan mudah-mudahan bisa mencapai kemenangan," tambahnya.

Syaikhu menyebut, kunjungan elite Perindo sebagai balasan waktu dirinya menyambangi MNC Tower beberapa waktu lalu.

"Alhamdulillah sore hari ini bisa terjadi silahturahim dari pengurus Perindo Pusat ke DPP PKS. Saya juga sebelumnya pernah berkunjung walaupun bukan kantor partai sudah bersilahturahim ke pimpinan umum Perindo dan ini alhamdulillah ini kunjungan balasan yang sangat membahagiakan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
