Petinggi Perindo Sambangi DPP PKS, Ferry Kurnia: Kita Bangun Silaturahmi Politik

JAKARTA - Partai Perindo menyambangi Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2024). Adapun pertemuan tersebut dilakukan untuk membangun silaturahmi politik kedua parpol.

Kunjungan itu dipimpin oleh Ketua Harian I DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo. Angela turut didampingi petinggi Partai Perindo lain seperti Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia dan Michael Sianipar, hingga Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Tama S Langkun.

"Banyak hal yang kita bahas tapi dua hal yang sangat prinsip yang pertama terkait silaturahmi. Jadi kita kan membangun silaturahmi politik dengan partai ke PKS," kata Ferry kepada wartawan, Kamis (27/6/2024).

Silaturahmi ini, kata Ferry, juga merupakan silaturahmi balasan sebab sebelumnya DPP PKS yang dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaikhu pernah berkunjung ke Markas Perindo beberapa waktu lalu.

Lebih jauh, Perindo ingin melihat dinamika politik pada Pilkada 2024. "(Membahas) beberapa hal terkait Pilkada, jadi kita ingin coba melihat bagaimana perkembangan dan dinamika yang terjadi pada Pilkada," sambungnya.