Tertarik Dukung Anies-Sohibul Iman, Waketum Perindo: Kami Harus Jalani Proses Internal Sebelum Putuskan

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Michael V Sianipar mengakui tertarik untuk mendukung Anies Baswedan dalam Pemilihan Gubernur pada Pilkada Jakarta tahun 2024 ini. Kendati demikian, dukungan terhadap Anies harus diputuskan terlebih dahulu di tingkat DPP.

Hal itu diungkapkannya saat jajaran pimpinan DPP Partai Perindo mengunjungi Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam pertemuan itu, PKS membuka dukungan apabila Perindo hendak berkoalisi untuk mendukung Anies.

"Yang sudah bisa kami sampaikan adalah bahwa memang ada ketertarikan dari Partai Perindo (mendukung Anies) dan pastinya kami harus menjalani proses internal dulu sebelum memutuskan," kata Michael Sianipar, Kamis (27/6/2024).

Anies Baswedan, kata Michael, juga merupakan sosok petahana Gubernur Jakarta yang memiliki banyak karya. Tampilnya Anies pada kontestasi Pilpres 2024 kemarin juga menjadikan Anies menjadi tokoh nasional.

"Kemarin juga berkontestadi di level pilpres, artinya dia (Anies) juga tokoh nasional yang tentu punya kualitas dan kompetensi," jelas dia.