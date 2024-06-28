Polisi: Potongan Kaki Manusia di Pantai Marina Milik Perempuan

SEMARANG - Polrestabes Semarang menyebut potongan kaki yang ditemukan di Pantai Marina, Kota Semarang, teridentifikasi sebagai kaki perempuan. Namun, belum diketahui korban tersebut.

"Usia kurang lebih 20 sampai 40 tahun, tinggi badan sekira 160 cm perkiraan kematian 2 sampai 4 bulan," ungkap Kasatreskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Dharma Sena di Mapolrestabes Semarang, Jumat (28/6/2024).

Potongan kaki itu dilakukan pemeriksaan forensik di RSUP dr Kariadi Semarang setelah dievakuasi dari Tempat Kejadian Perkara (TKP).

BACA JUGA: Pemancing Temukan Potongan Kaki Manusia di Pantai Marina Semarang

Pihaknya, sebut Andika, saat ini mengumpulkan data orang hilang maupun bahan keterangan lain. Dia juga mengimbau masyarakat luas yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk bisa melapor polisi.

"Potongan sepertinya terstruktur, kami dalami lagi koordinasi dengan forensik," lanjutnya.

BACA JUGA: Pemuda Ini Ditemukan Tewas Tenggelam di Sungai Usai Membersihkan Alat Potong Kurban

Namun demikian, Andika belum bisa menyimpulkan apakah itu adalah bagian dari korban pembunuhan atau ada sebab lain.

(Fakhrizal Fakhri )