Peretasan PDN Dikaitkan Dengan Judi Online, Roy Suryo: Wajar Orang Bilang Gitu

JAKARTA - Masyarkat mengaitkan peretasan Pusat Data Nasional (PDN) dilakukan hacker itu terjadi, karena pemerintah melakukan upaya pemberantasan judi online. Melihat fenomena yang berkembang itu, Pakar telematika, Roy Suryo , menyebut opini tersebut wajar saja terjadi di tengah masyarakat.

"Ya jadi sebenarnya itu kan wajar orang bisa mengaitkan itu karena kan rangkaiannya bukan hanya soal hacking di PDN ini ya," kata Roy saat diskusi daring bersama MNC Trijaya Network, Sabtu, 29 Juni 2024.

Akan tetapi , jauh sebelum peretasan PDN Roy menyinggung soal langkah pemerintah dalam mengerjakan sesuatu. Seperti contohnya memberantas pornografi, usulan pemerintah saat itu ingin memblokir media sosial X.

"Tapi sudah semenjak ketika rangkaiannya dua atau tiga minggu yang lalu itu kan pemerintah itu bagus tadinya mau menutup pornografi dan mau menutup perjudian. Cuman kan caranya agak konyol yaitu waktu itu dengan dia bilang kalau gitu platform-nya yang ditutup twitter (sekarang X) mau ditutup," sambungnya.

Padahal kata dia, pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), memiliki alat canggih yang mampu mendeteksi konten seperti pornografi ataupun judi online. Jadi menurutnya , untuk apa alat tersebut dimiliki Kominfo namun tidak digunakan semaksimal mungkin.

"Nah dengan Twitter mau ditutup atau X mau ditutup itu kan juga kita bilang, loh gimana sih pemerintah, itu kan kominfo punya mesin yang sudah dibeli 5 tahun yang lalu AIS namanya, yang dia bisa melakukan scrolling untuk mencari ya pornografi ya perjudian itu dia bisa gitu, dia bisa menapis," katanya.