Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapolda Sumbar Sebut 17 Polisi Langgar Prosedur Bukan Terkait Kematian Afif Maulana

Rus Akbar , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |20:17 WIB
Kapolda Sumbar Sebut 17 Polisi Langgar Prosedur Bukan Terkait Kematian Afif Maulana
Kapolda Sumbar Irjen Suharyono. (Foto: Rus Akbar)
A
A
A

PADANG - Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono meluruskan informasi kematian Afif Maulana yang diduga akibat disiksa polisi. Dia menyebut 17 anggotanya diduga melanggar prosedur pengamanan 18 orang yang hendak melakukan tawuran, bukan jadi penyebab kematian Afif Maulana.

“Polisi yang kita periksa berikan sanksi itu terkait pemeriksaan 18 orang yang mau tawuran, itu bukan persitiwa Afif Maulana, jangan dikolerasikan. Karena dibawa Polsek foto dan videonya disaksikan kawan-kawannya kelompok, ada yang dikenal dan tidak kenal, tapi tidak ada Afif Maulana,” ucapnya, Minggu (30/6/2024).

Jadi, kata Kapolda, dari peristiwa itu ada dua lokasi kejadian, satu Afif Maulana diduga melompat ke bawah jembatan dan satu lagi 18 orang diamankan di Polsek Kuranji. Polisi yang diduga melanggar kode etik itu saat polisi memeriksa mereka di Polsek Kuranji. 

“Di saat Polsekta Kuranji memang kami akui pemeriksaan selanjutnya itu ada dugaan penyimpangan di luar prosedur dari beberapa yang dilakukan beberapa anggota kami berupa pelanggaran-pelanggaran disiplin, bukan penyiksaan,” katanya.

Lanjut Kapolda, kelompok yang diamankan itu adalah kelompok atau calon pelaku kejahatan membawa senjata tajam untuk melukai atau merusak atau membunh lawan, berarti ada upaya untuk menghabisi lawan dengan alat-alat senjata tajam.

“Senjata tajam yang dibikin sepanjang-panjangnya, ada celurit, parang dan lainnya. Itu ada rencana menghabisi lawannya ini hukumannya sudah berat, UU darurat membawa sajam,” katanya.

Kata Suharyono, sesampai 18 orang anak-anak dan dewasa di Polsek Kuranji, di situlah muncul dugaan menganiaya, menyiksa. Lalu setelah diperiksa satu persatu ternyata tidak ada terbukti penyiksaan. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174308/viral-UeXj_large.jpg
Viral Bus Damri Ludes Terbakar di Tol Jatiasih Bekasi, Penumpang Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174179/viral-jz4k_large.jpg
Duduk Perkara Mobil Sienta Putih Diamuk Massa di Margonda Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172420/viral-U8qh_large.jpg
Siswa SDN di Tangsel Nekat Gelantungan di Lantai 3, Kesal Gegara Tugas Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172381/viral-kYmp_large.jpg
Viral, Mobil Pelat Merah Nyalakan Strobo di Jalanan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/338/3171914/renang-kK39_large.jpg
Viral Seorang Wanita Renang Dadakan di Kolam Patung Kuda Bikin Geger
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement